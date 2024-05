Bei Kirchtag flogen die Fäuste

Mit Anzeigen wegen Körperverletzung und einem Aufenthalt im Krankenhaus endete der Kirchtagsbesuch für einen 29-Jährigen und seinen Kontrahenten (60). Die Männer waren bei dem Brauchtumsfest in der Gemeinde Weißenstein gegen ein Uhr morgens aneinandergeraten. Was zunächst nur verbal begonnen hatte, ging später in körperliche Attacken über. Die Beiden haben sich mit den Fäusten erhebliche Verletzungen im Gesichtsbereich zugefügt. Sie wurden von der Rettung ins LKH Villach gebracht.