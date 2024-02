ÖEHV-Team will in Frankreich Titel verteidigen

Mit vielen Routiniers, aber auch mehr jungen Spielern als ursprünglich geplant bestreitet Österreich Eishockeyteam das letzte Turnier vor Beginn der WM-Vorbereitung Anfang April. Die ÖEHV-Auswahl trifft beim Vier-Nationen-Turnier in Epinal am Freitag (20.00 Uhr) auf Gastgeber Frankreich und am Samstag (16.00) auf Dänemark oder Norwegen. Im vergangenen Jahr hat das rot-weiß-rote Team das Februar-Turnier in Kopenhagen gegen die gleichen Gegner gewonnen.