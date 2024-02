Eishockey-Star Rotter antisemitisch beleidigt

Der Kitzbüheler Eishockey-Klub nahm am Freitag Stellung zu den Vorkommnissen am Vorabend in Lustenau. Demnach soll Rafael Rotter in der 39. Minute Opfer einer antisemitischen Beleidigung seitens eines Gegenspielers geworden sein. Die Adler überlegten, das Eis frühzeitig zu verlassen, setzten das Spiel aber im Sinne des Sports fort.