Forstarbeiter starb nach Unfall beim Baumfällen

Schon wieder war heftiger Wind für den Tod eines Forstarbeiters ursächlich mitverantwortlich. Bei Schlägerungsarbeiten in einem Wald in Innerschwand (OÖ) fiel eine Fichte in die falsche Richtung und rutschte ab. Dabei wurde ein 46-jähriger Rumäne mitgerissen. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er kurz darauf im Spital starb.