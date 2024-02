Buben lösten mit „Gequatsche“ Polizeialarm aus

Der Vorfall war bereits vor einer Woche an einer Steyrer Mittelschule passiert und die Einsatzkräfte hatten gehofft, dass er keine zu großen Wellen schlägt. Denn „es wurde nichts gefunden, was auf eine konkrete Bedrohung hindeutet“. Doch drei Polizisten in Zivil kamen an die Schule, nachdem zwei Drittklässler belauscht wurden, als diese über eine geplante Gewalttat an der Schule sprachen.