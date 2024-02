Kosten senken! Voestalpine schnallt Gürtel enger

Weniger Überstunden, Kurzarbeit

Auf die unterschiedlichen Auslastungen in den einzelnen Werken wird dementsprechend reagiert. Eibensteiner spricht von der Reduktion von Zeitarbeitern, von weniger Überstunden, von einem Personalabbau bei Buderus in Deutschland sowie von Kurzarbeit in einzelnen Bereichen in Deutschland. „Wir starten Sparprogramme in ganz Europa und legen Bereiche zusammen. So passen wir uns an dieses schwierige konjunkturelle Umfeld an.“