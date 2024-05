Er sorgt für Aufsehen mit Domcafé und KI-Mischung

„Ich wollte einen Schritt nach vorne wagen“

„Aber mir gefiel das Konzept, es ist eine einmalige Chance. Auch wenn es heutzutage in der Gastronomie alles andere als einfach ist, wollte ich einen Schritt nach vorne wagen“, so der Unterweitersdorfer. Neben seinen einzigartigen Kaffeeröstkreationen bietet Traxl eine erlesene Auswahl an Produkten aus der Region, Mehlspeisen von der Mundwerkstatt und eine gut sortierte Weinkarte. Was es bisher noch nicht zum Verkosten gibt, ist der aus einem kuriosen Experiment heraus entstandene Alpenkaffee.