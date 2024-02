Voestalpine trotzt dem stotternden Konjunkturmotor

„Der erwartete Konjunkturrückgang war in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres deutlich spürbar“, sagt Voestalpine-Vorstandschef Herbert Eibensteiner, „insgesamt sind wir aber aufgrund unserer breiten Ausrichtung in unterschiedlichen Marktsegmenten und Wirtschaftsregionen solide aufgestellt“. So läuft‘s weiterhin in der Bahninfrastruktur, im Energiebereich und bei der Lagertechnik rund.