Frauen rücken langsam, aber doch in Chefetagen auf

Die meisten Frauen in den Chefetagen gibt es derzeit in der Immobilienbranche, wo ihr Anteil bei 21 Prozent liegt. In der Finanzbranche beträgt der Frauenanteil 14 Prozent. Aber auch in der Konsumgüterbranche und bei den Energieversorgern sind Frauen mit jeweils 13 Prozent leicht überdurchschnittlich repräsentiert.