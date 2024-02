„Duell“ um Wirtschaftsbund mit vielen Giftpfeilen

Solche Duelle sind zum Glück längst auch bei politischen Machtkämpfen verboten. Zuletzt freilich wurden von Thaler und Gerber genügend Giftpfeile in alle Richtungen abgefeuert. Fix ist aber, dass es keine Todesopfer im herkömmlichen Sinne, allerdings am späteren Freitagnachmittag – nach geschlagener Wahl – nur mehr eine oder einen an der Spitze dieses ÖVP-Bundes geben wird. Der Wahlverlierer hingegen ist politisch ramponiert.