Wirtschaftsbund-Brutalität: Gerber gegen Hörl

WB-Wahl am 9. Februar

Zuletzt sorgte ja der Rücktritt von Christoph Walser als WK-Präsident und von allen anderen Ämtern für Aufsehen - er soll dem Vernehmen nach wieder selbst als Lkw-Fahrer beruflich tätig sein. Es gibt aber weit größere Baustellen, die den Wirtschaftsbund beschäftigen. Da ist zum einen die Wahl des neuen WB-Landesobmannes, die nunmehr fix am 9. Februar im Congress Igls über die Bühne gehen wird. Just an jenem Ort, an dem 2016 völlig überraschend Langzeit-WB-Chef Jürgen Bodenseer „abmontiert“ und Franz Hörl die „WB-Krone“ aufgesetzt wurde.