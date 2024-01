WK-Chefin Thaler will jetzt auch auf den WB-Thron

„Mir geht es dabei vor allem darum, die Organisation nach den erfolgreichen Jahren unter Franz Hörl weiter zu kräftigen und als aktive Stimme für den Standort zu festigen. Meine eigene Rolle sehe ich dabei vor allem in jener der Zuhörerin, Impulsgeberin und Verbinderin“, so Thaler am Montag bei einem Pressetermin in Innsbruck.