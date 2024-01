WB-Chef(in) gesucht: Thaler erwartet enges Rennen

Kein „Regierungs-Applaudierverein“

Dass Hörl sich in vielen Dingen kein Blatt vor den Mund genommen habe, wird von der Liste Thaler jedenfalls goutiert: „Es gibt nicht viele im Land, die sich was zu sagen trauen“, sagte Rieder. Der Wirtschaftsbund dürfe nicht zu einem „Regierungs-Applaudierverein“ verkommen. Das sei offenbar aber der Fall, wenn der WB-Chef gleichzeitig in der Regierung sitzt. So wie Thalers Gegenkandidat Gerber. Dass in sieben von neun Bundesländern genau das nicht der Fall ist, habe schon seine Gründe. Rieder ortete hier einen Interessenskonflikt.