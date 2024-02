Jacob Elordi soll Produzenten angegriffen haben

Wie Fox in der Sendung am Montagmorgen selbst schilderte, habe er Elordi gefragt, ob er etwas von seinem Badewasser für Moderatorin Jackie O zu ihrem Geburtstag haben könne. Damit spielte er auf eine der wohl meist diskutierten Szenen des Films „Saltburn“ an, in dem Elordi eine der Hauptrollen spielt.