Der Rothosen-Trainer braucht noch etwas Bedenkzeit

Der Trainings- und Spielbetrieb in Dornbirn ist gesichert. Zwar brachte das gestrige Vorstandsgespräch mit Roman Ellensohn noch keine endgültige Gewissheit, ob der ehemalige Co von Thomas Janeschitz im Frühjahr als Chef an der Seitenlinie stehen wird. Aber egal, ob es Ellensohn macht oder doch noch jemand anders gesucht werden muss, der Götzner, der im Besitz der UEFA-Pro-Lizenz ist und unter anderem in seiner Karriere schon den FAC und SW Bregenz gecoacht hat, wird das Training bis zu diesem Zeitpunkt leiten.