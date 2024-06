Gebrauchte E-Autos werden günstiger

Dank des immer größer werdenden Angebots und einer wachsenden Zahl an Fahrzeugen, die nach der ersten Leasingperiode zurückkommen, sind gebrauchte E-Autos derzeit in Vorarlberg zu besonders günstigen Preisen erhältlich. Branchenexperten sehen eine große Chance für diejenigen, die auf nachhaltige Mobilität umsteigen, aber nicht allzu viel Geld für den Kauf eines E-Mobils in die Hand nehmen möchten. „Der Markt für gebrauchte Elektrofahrzeuge hat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt“, erklärt Rudi Lins, Fachgruppenobmann des Vorarlberger Fahrzeughandels. Immer mehr Menschen würden die Vorteile der Elektromobilität erkennen. „Mit dem wachsenden Angebot an gebrauchten Fahrzeugen werden diese noch zugänglicher.“