Wanderrunde im Herzen des Klostertals

Ausgangspunkt ist am Parkplatz gegenüber des Kristbergsaals in Dalaas. Zunächst folgt man dem Gehweg ein kurzes Stück talauswärts und biegt dann rechts in Richtung Schwimmbad ab. Hinter dem Kiosk führen mehrere Serpentinen bergan Richtung „Gaues“ beziehungsweise „Marias“. Kurze Zeit steigt man im Schatten der Bäume auf, bevor die Strecke auf einer schmalen Straße mündet. Man hält sich links und kommt alsbald an der Pfarrkirche St. Oswald vorbei. Nun folgt man dem Wegweiser weiter nach „Mason“. Bald überquert man die Gleise der Arlbergbahn auf einer Brücke. Der Bahnhof Wald am Arlberg, der zu Dalaas gehört, wurde bereits vor Jahren geschlossen und dient nur noch als Ausweich- und Kreuzungsstelle für die eingleisige Bahnstrecke.