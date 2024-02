Verheerende Waldbrände wüten weiter in Chile

„Die Menschen konnten kaum entkommen“

„Es war ein riesiges Feuer, es hat den Botanischen Garten zerstört. Von dort kam ein furchtbarer Wind und hat alles in Brand gesetzt, all die Häuser. Die Menschen konnten kaum entkommen, die Wasserversorgung wurde abgeschnitten“, schilderte Marcelo Molina, ein Bewohner von Viña del Mar. „Es ging so schnell. Der Wind hat uns vom Botanischen Garten aus eingeschlossen und brennende Äste wurden herumgeschleudert. Mein Haus dort drüben steht in Flammen“, schilderte eine Frau.