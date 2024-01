Salzburg bekommt Quartier für 196 Flüchtlinge

Das Land Salzburg erfüllt die Asylquote des Bundes derzeit zu 62 Prozent. Im Bundesländer-Vergleich liegt man damit an vorletzter Stelle, knapp vor Kärnten. Derzeit leben 2933 Personen in Asylquartieren in ganz Salzburg. „Wir leisten unseren Beitrag, das ehemalige Porr-Gebäude ist dabei ein wichtiges Puzzleteil“, sagt Holzer.