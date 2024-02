Deutsche küren Kärntner Drauradweg zur Top-Tour

Im Vorjahr stellte das Radreisemagazin mehr als 100 Radfahrregionen vor und ließ die Leser in drei Kategorien abstimmen: „Die beliebtesten Touren in Deutschland“, „Die beliebtesten Alpentouren“ und „Die beliebtesten Europa- und Anderswo-Touren“. Insgesamt wurden 29.000 Stimmen abgegeben und die Ergebnisse stehen nun fest: „Der Drauradweg hat in der Kategorie „Die beliebtesten Alpen-Touren“ den 1. Platz belegt!“, jubelt die Kärnten Werbung.