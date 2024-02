Syrisches Regime: Tote und „erhebliche Schäden“

Biden: Streben keinen Konflikt an

US-Präsident Joe Biden kündigte bereits an, dass die Angriffe zu gegebener Zeit weitergehen würden. Gleichzeitig betonte er, dass die Vereinigten Staaten keinen Konflikt im Nahen Osten oder irgendwo sonst auf der Welt anstreben würden. „Aber all jene, die uns Schaden zufügen wollen, sollten Folgendes wissen: Wenn Sie einem Amerikaner Schaden zufügen, werden wir darauf reagieren.“ Seit Mitte Oktober gab es mehr als 165 Angriffe auf Stützpunkte im Irak, in Syrien und in Jordanien, an denen Soldatinnen und Soldaten der US-Armee und ihrer Verbündeten stationiert sind.