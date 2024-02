Missglückter Wahlkampf und eine 180-Grad-Wende

Eigentum statt Enteignung. Rot-Rot-Grün verhindern. Es geht um Salzburg, es geht um alles! Dabei handelt es sich um Wahlslogans des ÖVP-Spitzenkandidaten Florian Kreibich in der Stadt Salzburg. Noch einer? Sicherheit statt falscher Toleranz – was immer das auch bedeuten soll. Der immer noch relativ unbekannte Politiker selbst hat zur Entscheidung zwischen Kreibich oder Kommunismus aufgerufen. Ob das für die Nachfolge des amtierenden Stadtchefs Harald Preuner (ÖVP) reicht, wird erst der März zeigen, wenn die Salzburger an die Wahlurnen schreiten. Für Insider ist klar, dass die Wahlkampagne für Kreibich in die Hose gegangen ist, Schuldige werden scheinbar gesucht. Sollte Kreibich nicht Stadtchef werden, die Partei klar verlieren, sind personelle Veränderungen bereits programmiert. So auch bei der SPÖ. Da will Stadtvize Bernhard Auinger im dritten Anlauf endlich den Sprung ganz nach oben schaffen und hat starke Konkurrenz aus dem linken Lager in Form des Kommunisten Kay-Michael Dankl im Nacken. Dankl kennt seit Jahren vor allem ein Thema: günstiges Wohnen. Daher brauchte auch die SPÖ ein Erkennungsmerkmal.