Kindergarten rund um die Betriebskindergärten

Das Thema Betriebskindergärten sorgt aktuell für Verstimmungen zwischen Landesregierung und der heimischen Wirtschaft. Während SP-Landeshauptmann Peter Kaiser am liebsten in jedem größeren Betrieb einen eigenen Kindergarten sehen möchte, stellt sich Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung quer. Und das sorgt bei den Roten für miese Stimmung. Für Timo Springer, Chef der Kärntner Industriellen Vereinigung, völlig unverständlich, denn, „die meisten Betriebe organisieren die Kinderbetreuung für ihre Mitarbeiter selbst. Da braucht es nicht zwingend die Beteiligung des Landes“, wie der Unternehmer am Rande einer Pressekonferenz erwähnte. Und ein Blick in die großen Kärntner Betriebe untermauert Springers Aussage. Sei es bei Infineon oder anderen großen Playern der heimischen Wirtschaft, allesamt verfügen über einen eigenen Kindergarten oder sind daran, einen zu installieren.