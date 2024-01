Freiheitliche warnen vor dem „Bauernsterben“

Ähnlich wie in Deutschland kocht das Thema „Bauernsterben“ auch in Kärnten hoch. FP-Chef Erwin Angerer: „Die Situation ist dramatisch! In den letzten 30 Jahren haben wir 50 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe in Kärnten verloren.“ Gemeinsam mit Roman Lindner, Vize-Präsident der Landwirtschaftskammer Kärnten, und Landtagsabgeordneter Dietmar Rauter, Agrarsprecher der Freiheitlichen, fordert Angerer eine Verbesserung für Bauern.