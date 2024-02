Kann man die Falten einfach so „wegschlafen“?

Es ist zwar selbstverständlich für uns, aber durchaus erstaunlich, was die Haut zustande bringt, wenn sie Wunden verschließen muss, Stößen, Zug oder Dehnung ausgesetzt, dem Alterungsprozess unterlegen ist. Das gelingt nur, weil dieses Organ neue Gefäße und Hautzellen bilden kann und über elastische Fasern im Bindegewebe verfügt. Das macht man sich auch in der Pflege zunutze. Dass dem Lebensstil einen hohen Anteil am Hautbild zukommt, sei als bekannt vorausgesetzt. Ein wichtiger Bestandteil davon ist ausreichender und gesunder Schlaf.