Franco Nero: Der einsame Held des Italowesterns

In der Zwischenzeit hatte Nero neben Western auch in etlichen Mafia-Filmen mitgewirkt. In Deutschland spielte er in „Querelle“ unter Regisseur Rainer Werner Fassbinder (1945-1982) und „Kamikaze 1989“ mit Fassbinder als Co-Darsteller. An der Seite von Catherine Deneuve war er in Luis Buñuels „Tristana“ zu sehen. Als einer der wenigen Schauspieler aus einem westlichen Land spielte Nero auch im damaligen Ostblock. In der UdSSR drehte er 1982 mit Regisseur Sergej Bondartschuk „Mexiko in Flammen“ und „10 Tage, die die Welt erschütterten“. „Kein Aufwand war der Sowjetunion dafür zu groß“, schwärmte Nero 2008 in einem Interview der „Abendzeitung“ von den Massenszenen mit Tausenden von Komparsen.