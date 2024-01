Priscilla Presley: Elvis bestimmt ihr Leben

Das Schauspieltalent ist Keough, die unter anderem in „Daisy Jones and the Six“ zu sehen ist, in jedem Fall in die Wiege gelegt. Denn nicht nur Elvis Presley stand vor der Kamera, auch Priscilla Presley machte in Hollywood Karriere. Ihr Komödien-Talent bewies die 78-Jährige in der Kino-Trilogie „Die nackte Kanone“ (1988 bis 1994). Zuvor spielte sie fünf Jahre lang das Country-Girl Jenna Wade in der TV-Seifenoper „Dallas“, später kamen Auftritte in „Melrose Place“ und in der Reality-Show „Dancing With The Stars“ dazu.