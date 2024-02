„Django“-Star Franco Nero reitet in die Oper ein

Es war das Jahr 1982, die goldenen Society-Zeiten des Opernballs, wie wir in unseren „Krone“-Archiven nachlesen können. Bundespräsident Rudolf Kirchschläger hielt Hof, der Champagner floß noch so richtig in Strömen und Gäste wie Prinz Philip, Filmstar Richard Burton, oder sein Leinwand-Kollege Franco Nero adelten den Ball der Bälle in der Staatsoper.