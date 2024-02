Kommt die erhoffte Klimarettung aus dem Weltall?

Es ist der Stoff, aus dem Träume sind oder zumindest erfolgreiche Hollywood-Filme: Hochmoderne Geräte, Forscher nennen sie stolz CO2-Staubsauger, entziehen der Atmosphäre Kohlenstoffdioxid und bekämpfen so den Klimawandel. In der Luftfahrt hat Airbus, Europas größter Luft- und Raumfahrtkonzern, eine Vorreiterrolle bei der Entwicklung der revolutionären Technologie übernommen. Das von Fliegern in die Luft geblasene CO2 soll so im großen Stil abgesaugt und anderweitig sinnvoll eingesetzt werden. So weit die Theorie. Wie steht es um die Praxis?