Enger Kontakt zu Hamas: UN-Skandal weitet sich aus

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres versucht unterdessen eine Lösung zu finden, wie trotz eingefrorener Hilfsgelder die Arbeit der UNRWA weiter finanziert werden kann. Er will deswegen am Dienstag in New York mit Vertretern der Geberländer zusammenkommen. Denn derzeit reiche das Geld nicht aus, um die zwei Millionen Zivilisten im Gazastreifen im Februar zu unterstützen, so Guterres.