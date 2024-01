„Ich habe mich in eine blöde Position gebracht!“

„Er ist so bodenständig“

Du wurdest auch als Edelhelfer von Superstar Tadej Pogacar verpflichtet. Was ist er für ein Typ und wie ist dein Verhältnis zu ihm?

Richtig gut, sehr freundschaftlich. Er ist so bodenständig, wenn man nicht wüste, welche Erfolge er schon gefeiert hat, würde man es nicht glauben.