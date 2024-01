Downhill-Ass Höll fordert mehr Weltcuprennen

Dort ist sie als 13-Jährige unter Vertrag genommen worden, war sieben Jahre dort: „Zurück zur Familie würde ich sagen. Es fühlt sich gut an. Man kennt die Leute und weiß, was man mit ihnen verbindet.“ Was sie am neuen, alten Team schätzt? „Es ist unabhängig von Sponsoren, die Fahrer dürfen selbst entscheiden, was sie fahren und testen wollen.“