Besser geht’s nicht! Nach ihrem Heimsieg in Leogang und Gold bei der WM in Schottland krönte sich Valentina „Vali“ Höll beim vorletzten Saisonrennen in Snowshoe (US) auch noch zur Weltcup-Gesamtsiegerin. „Ich checke es noch immer nicht ganz“, rang die Pinzgauerin auch am Tag nach ihrem großen Triumph nach Worten. „Das dauert immer ein bisserl, bis es sinkt und man das alles realisiert.“