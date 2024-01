Kanzler-Rede: „Nehammer fehlt Business-Plan“

Man könne die Aussage der Rede zusammenfassen mit: „Ich bin Gestalter, er (gemeint Herbert Kickl, Anm.) der Spalter.“ Inhaltlich sei die Rede laut Lackner jedoch nicht der große Wurf gewesen: „Einfach nur Subventionen zu geben ist nicht wirklich innovativ. Nehammer muss noch viel stärker an seinem eigenen Profil arbeiten und klare Ziele vorgeben, wohin Österreich steuern soll. Es ist wie beim Businessplan, den ein Unternehmer haben muss, wenn er seine Firma ausbauen und in die Zukunft investieren will. Dieser Businessplan fehlt Nehammer.“