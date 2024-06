„Nicht jeder, der Botox spritzt, hat einen Vogel“

Körperhaltung und Gestik verrät eigenes Ich

Der Chirurg könne an Körperhaltung, Gesichtsausdruck und Gestik von Menschen erkennen, wie alt sie seien und wie gut es ihnen gehe. Und auch der Zustand der Haut sage sehr viel über den inneren Zustand von Menschen aus. Bartsch: „Man will nicht fertig und müde aussehen. Dazu ist die richtige Hautoberfläche ist wichtig. Und die sollte nicht verpickelt sein. Es geht also um ein glattes, ebenmäßiges Hautbild. Wichtig ist auch die Hautdicke, die Hautfarbe und die Vermeidung von Altersflecken wie eine rote Nase oder rote Wangen. Eine rote Nase kann dann eine Säufernase sein. Wichtig ist aber auch die Genetik und die Frage, ob feine Äderchen auf der Haut zu sehen sind.“