EU-Wahl: „ÖVP Sieger bei Jungwählern“

Man hatte nach den letzten Umfragen zur EU-Wahl Schlimmeres befürchtet, letztendlich ist die ÖVP aber mit dem Wahlsieger FPÖ auf knapp ein Prozent auf Tuchfühlung gegangen. „Das bedeutet für uns den Auftrag, dass man konsequent weiterarbeiten muss und man jetzt diese Aufholjagd in Richtung Herbst, Richtung Nationalratswahl beginnt. Es war dann doch überraschend, dass wir so nah an die Erstplatzierten gekommen sind. Das ist ein ordentlicher Mobilisierungsfaktor für die ersten Reihen“, erzählt Plakolm.