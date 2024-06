„Geld zu finden, wird nicht möglich sein“

Die Immobilien sind noch da. Aber Fakt sei, „dass jeder offensichtlich geglaubt hat, dass, auch wenn ein Konkurs passiert und auch wenn der Markenname Signa verschwindet und auch wenn der Herr Benko null Reputation mehr hat, die Immobilien dann noch immer dasselbe wert sind“, so Zmuegg. Jetzt hätten sie allerdings vielleicht 40 Prozent vom ursprünglichen Wert. „Zudem will man natürlich nicht abverkaufen. Das heißt, es wird im Wesentlichen davon abhängen, wie die Schuldner, also wie die Personen, die Geld hergegeben haben, hier aussteigen, mit welchem Wert die Immobilien verkauft werden. Und das schaut momentan sehr schlecht aus.“