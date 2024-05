„Gefurze und Gemurkse halbiert die Grünen“

Bei der EU-Wahl am 9. Juni zeigt sich in den aktuellen Daten ein ähnliches Bild. Haselmayer: „Die FPÖ wird erstmalig die Nummer eins bei der EU-Parlamentswahl. Bei uns liegt sie in einer Range von 26 bis 30 Prozent. Die SPÖ geht bei Platz zwei leicht an der ÖVP vorbei. Die Grünen liegen bei der EU-Wahl bei acht Prozent. Damit ist der Rückgang hier nicht so stark wie bei der Nationalratswahl. Ich als Kärntner kann sagen, die Grüne Wählerschaft würde in der EU-Wahl sogar den Karawankenbär wählen, wenn er nur grün angemalt ist.“ Viele Grün-Wählerinnen und Wähler seien in Sachen EU derzeit im politischen Wartesaal. Oder sie würden laut IFDD-EU-Wahlprognose zu den Kommunisten oder der SPÖ gehen.