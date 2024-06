Kickl „staatsmännischer“, Babler „Lucky Loser“

„EU-Plakate optisch grottig“

Die Grüne EU-Spitzenkandidatin Lena Schilling sei eine junge Frau, die ihre Chancen verkürzt habe. Ihre Plakate mit Herz seien nach all den gegen sie gerichteten Vorwürfen nun eher eine Art Schuss ins Knie. FPÖ-Spitzenkandidat Harald Vilimsky wiederum wirke optisch wie ein Kandidat aus den 80er-Jahren. Lackner: „Vilimskys EU-Plakate sind optisch grottig, aber für die FPÖ-Zielgruppe clever ausgerichtet. Es wird alles aufgelistet, was die FPÖ stört oder anders machen würde.“ Bei der EU-Wahl gehe es für die Parteien jedenfalls um Verbündete in Europa. Bei dieser Wahl mit seiner Stimme den Parteien einen Denkzettel geben zu wollen, sei der falsche Platz. Dafür passe die Nationalratswahl im September besser.