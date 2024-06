Bolek: „Das wäre Österreichs EU-Austritt“

Es traue sich in Österreichs Politik aber niemand, diese Frage zu stellen. Bolek: „Die Initiatoren so einer Volksabstimmung wissen wahrscheinlich, was herauskommen würde. Deshalb gibt es immer nur Umfragen mit kleinen Stichproben zu EU, aber nie eine echte Volksabstimmung. Deshalb nun unsere zwei gegenläufigen Volksbegehren, die so eine Volksabstimmung gewissermaßen abbilden.“