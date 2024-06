Kreutner: „Man tut es einfach, wenn man es kann“

ORF-Gehälter

Außerdem nimmt der Korruptionsexperte auch zu den aktuellen Vorkommnissen im ORF rund um die Höhe der ausbezahlten Gehälter Stellung. Kreutner: „Alle haben sich natürlich auf diese eine Seite im ORF-Transparenzbericht geworfen. Dabei hatte er rund 60 Seiten Umfang. Aber in Österreich ziehen Gehaltsthemen immer. In den USA wäre jeder stolz darauf, auf so einer Liste zu stehen. Da wird man oft schon im zweiten Satz angeredet mit „How much money do you make?“.