„ÖVP ist noch immer im fossilen Denken“

Dass Österreich noch immer von russischem Gas abhängig sei, sei vor allem die Schuld des Koalitionspartners, der ÖVP, sagt Stögmüller. „Weil die ÖVP noch immer in ihrem fossilen Denken sagt, wir können nicht weg vom russischen Gas.“ Natürlich wäre es für die Grüne am besten, wenn wir irgendwann komplett Gasunabhängig wären, so Stögmüller. „Aber das ist jetzt gar nicht das Problem der Sicherheit. Jetzt geht es darum, nicht jeden Monat Milliarden nach Russland zu schicken, um irgendwelche Despoten zu unterstützen für Kriegstreiberei.“