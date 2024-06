Mahr: „Nehammer ist der wirkliche Wahlgewinner“

Bierpartei-Antritt kann der FPÖ Stimmen kosten

Bei der Nationalratswahl werde aber im Gegensatz zur EU-Wahl auch die Bierpartei antreten. Was einerseits der SPÖ Stimmen kosten dürfte, aber nicht nur das. Haselmayer: „Auch die FPÖ könnte Wählerinnen und Wähler verlieren, weil die Bierpartei für viele neu ist und so wie die FPÖ als gegen das System auftretend wirkt. Damit könnten manche von der FPÖ weg hin zur Bierpartei wandern.“ Die Frage, wie das Abschneiden der Grünen bei der EU-Wahl zu werten sei, antwortet Medienmanager Mahr: „Nicht nur Frau Schilling hat die Stimmenverluste der Grünen zu verantworten. Auch die Regierungsteilnahme der Grünen spaltet.“ Ob sich die ÖVP nun im Nationalratswahlkampf stärker nach rechts positionieren solle, verneinten beide: „Haselmayer: „Auf der rechten Seite ist nichts zu holen.“ Mahr: „Das wäre dann so, als würde der Schmiedl zum Schmied werden wollen.“ Nehammer müsse die ÖVP vielmehr in der Mitte positionieren. Das sei auch seine Stärke.