Spaltenböden: „Rauchs Vorschlag wird nicht halten“

Kritik an Rauchs „ideologische Grabenkämpfe“

Wie Nemecek erklärt, gäbe es nun aber massive Bedenken von Verfassungsjuristen, die sagen, dass der Entwurf von Minister Rauch wiederum ebenso verfassungswidrig sei. „Wir suchen für unsere Schweinebauern eine Lösung, die rechtlich standhält und sind mit den Top-Juristen des Landes in Kontakt und werden auch in den nächsten Wochen die Expertise dazu präsentieren.“ Es sei schade, dass Rauch, obwohl er wisse, dass sein Vorschlag verfassungsrechtlich nicht halten wird, „ideologische Grabenkämpfe am Rücken unserer Schweinebäuerinnen und -bauern und somit auch am Rücken der Versorgungssicherheit mit Schweinefleisch kämpft.“