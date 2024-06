„Von Vollzeitbeschäftigung verabschieden!“

Warnung vor ChatGPT

Neben den wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen betont Kirchschläger die ethischen Bedenken, die mit der Nutzung von KI verbunden sind. „Denkt doch bitte lieber selbst, nützt so wenig wie möglich diese Systeme, bis wir das seitens der Politik in den Griff bekommen haben,“ mahnt er zur bedachten Nutzung von KI-Assistenten wie ChatGPT und fordert mehr Transparenz und Verantwortung in der Entwicklung und Anwendung datenbasierter Systeme. Die Schaffung einer internationalen Aufsichtsbehörde sei unerlässlich, um sicherzustellen, dass menschenrechtliche Standards eingehalten werden und die negativen Folgen der digitalen Transformation minimiert werden.