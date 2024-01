Wenig Kooperation von Opferumfeld und Zeugen

Der Hintergrund für die Attacke gegen die beiden Männer ist damit auch am Montag noch weiter völlig unklar. Der Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 23.45 Uhr vor der Diskothek „Sender Club“ am äußersten Ortsrand von Lustenau. Die zwei getroffenen Männer sind tschetschenischer Herkunft, besitzen mittlerweile aber die österreichische bzw. tschechische Staatsbürgerschaft.