ÖTV-Youngster Schwärzler steht im Viertelfinale

Auch im Achtelfinale war Ländle-Ass Joel Schwärzler beim ATP-100-Challenger in Mauthausen nicht zu bremsen! Der Harder hatte es in der zweiten Runde mit dem Spanier Martin Landaluce zu tun, startete dabei unter den Augen von Coach Jürgen Melzer hochkonzentriert in die Partie. Im ersten Satz breakte er zum 4:2, spielte ihn dann souverän heim.