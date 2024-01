Wahlkampf-Motto: Rechts gegen rechtsextrem

Nehammer will ein Duell

Kanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer will im bevorstehenden Wahlkampf ein Duell zwischen sich und FPÖ-Chef Herbert Kickl herbeiführen und schießt sich entsprechend auf den blauen Frontmann ein. Kickl sei in „seinen Aussagen ein Rechtsextremer“ sagte Nehammer in der ORF-„Pressestunde“ am Sonntag.