Ein Kärntner Ort unter dem Schutze Mariens

Hundert Jahre alte Zweige

Um das Jahr 1215 soll an der Stelle, wo jetzt die Kirche steht, einem Bewohner Maria erschienen sein. „Laut Überlieferung hat sich die Gottesmutter einem Bauern, der seine Ochsen an einem Sonntag auf die Weide gebracht hatte, in einer Fichte gezeigt“, erzählt der Ebersteiner Bürgermeister Andreas Grabuschnig. Man habe dann hier eine Kirche zu Ehren Marias errichtet. „Was die Gläubigen und auch Experten verblüfft: Die Fichtenzweige, welche die Gnadenstatue schmücken, sind schon Hunderte Jahre alt – und sie wirken noch immer frisch wie am ersten Tag! Niemand kann sich dieses Phänomen wirklich erklären“, meint der Gemeindechef.