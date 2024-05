Dreijährige entführt? Neue Details zu Mann (70)

Im Vermisstenfall einer Dreijährigen in Köln haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag erste Ermittlungsergebnisse bekanntgegeben. Das Mädchen war am Freitagabend verschwunden und am Samstagmorgen in der Wohnung eines Pensionisten aufgefunden worden. Der 70-Jährige war daraufhin vorläufig festgenommen worden. Jetzt gibt es dazu neue Details.